“Захисник Європи”: 37 тисяч учасників з 18 країн розпочали навчання в Бельгії

Масштабні військові навчання під егідою США, які передбачають передислокацію великої кількості обладнання та особового складу ЗС США на материкову Європу, розпочалися у Бельгії.

Інформація про це оприлюднена на мультимедійному каналі НАТО.

«Учора до Бельгії прибули перші військові автомобілі збройних сил Великої Британії, що стало символом початку багатонаціональних навчань під егідою США «Захисник Європи 2020». (DEFENDER-Europe 20). У навчаннях візьмуть участь 37 тис. учасників з 18 країн НАТО та країн-партнерів. Це буде найбільше за 25 років розгортання в Європі американських військ, які постійно дислоковані в США, до Європи прибудуть 20 000 військовослужбовців», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ці військові маневри мають на меті продемонструвати відданість США власним зобов’язанням в НАТО та рішучість стояти пліч-о-пліч з Європейськими партнерами і союзниками.