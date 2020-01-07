Defender 2020: Бельгія запропонувала військовим пересуватися автошляхами вночі

Бельгія запропонувала американським військовим, які у лютому проведуть найбільше з часів завершення “холодної війни” навчання у Європі і використовуватимуть для цього європейські транспортні шляхи, пересуватися до місця проведення тренувань уночі.

Відповідне повідомлення оприлюднене у бельгійському виданні Brussels Times.

«Щоб уникнути структурних транспортних проблем на об’їзних шляхах Антверпена, бельгійська влада запропонувала військовим, які братимуть участь у військових навчаннях під егідою США, використати опцію пересування у нічний час. Одне з найбільших таких навчань пройде через Бельгію у 2020 році, тож особлива організація пропонується, щоб військові не втрачали час в автомобільних заторах», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, навчання Defender 2020 (Захисник 2020) під егідою США будуть проведені у лютому 2020 року та передбачають пересування до Європи американських військ та військового обладнання з місцем постійного базування у Сполучених Штатах. Ці війська будуть доставлені у шість європейських міст, з яких потім висуватимуться до умовних пунктів проведення операції.

Навчання будуть проведені під егідою Європейського оперативного командування сухопутних військ США (USAREUR) за участю 12 союзників по НАТО. Головною метою навчань є відпрацювання здатності військового контингенту пересуватися Європою та діяти разом із партнерами та союзниками.

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Через Бельгію, як очікується, пройдуть військові підрозділи, які призначені для дій на умовному театрі бойових дій у Німеччині. Вони будуть використовувати для цього зазвичай завантажені транспортні шляхи навколо Антверпена, який у 2018 році був визнаний у Бельгії містом із найгіршим транспортним трафіком.

За повідомленням USAREUR, тренування потребуватиме підтримки тисяч військовослужбовців та цивільних працівників у багатьох європейських державах. Бельгійські військові надаватимуть США підтримку у транспортуванні зброї, танків та іншого військового обладнання, яке прибуде до порту Антверпена. Вся умовна операція з передислокації та розгортання військ має бути завершена протягом 96 годин.