В Іспанії підтвердили другу смерть від коронавірусу
Укрінформ
Внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 в Іспанії помер літній чоловік, він став другою жертвою захворювання в цій країні.
Про це повідомляє Еl mundo.
«Від коронавірусу в Іспанії в Іспанії померла друга особа – 82-річний чоловік», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що мешканець Країни басків помер від викликаної коронавірусом пневмонії, окрім цього він мав низку хронічних хвороб.
Як повідомлялося, перша смерть від нового вірусу в Іспанії була зафіксована у Валенсії у вівторок.
За останніми даними, в Іспанії виявили понад 200 випадків зараження коронавірусом - найбільше у Мадриді. Сім осіб перебувають у дуже тяжкому стані.
У середу, 4 березня, кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус досягла 100 тисяч по всьому світу.