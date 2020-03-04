В Іспанії підтвердили другу смерть від коронавірусу

Внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 в Іспанії помер літній чоловік, він став другою жертвою захворювання в цій країні.

Про це повідомляє Еl mundo.

«Від коронавірусу в Іспанії в Іспанії померла друга особа – 82-річний чоловік», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мешканець Країни басків помер від викликаної коронавірусом пневмонії, окрім цього він мав низку хронічних хвороб.

Як повідомлялося, перша смерть від нового вірусу в Іспанії була зафіксована у Валенсії у вівторок.

Читайте також: В Іспанії зафіксували першу смерть від коронавірусу

За останніми даними, в Іспанії виявили понад 200 випадків зараження коронавірусом - найбільше у Мадриді. Сім осіб перебувають у дуже тяжкому стані.

У середу, 4 березня, кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус досягла 100 тисяч по всьому світу.