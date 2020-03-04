В Іспанії зафіксували першу смерть від коронавірусу

В Іспанії зафіксували перший летальний випадок через коронавірус, кількість хворих сягнула 193.

Про це повідомляє El Pais.

“Перша офіційна смерть від коронавірусу в Іспанії - це 69-річний чоловік, який потрапив до лікарні Арнау у місті Віланова, провінція Валенсія, який помер від пневмонії 13 лютого”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед нових випадків захворювання - чотирирічна пацієнтка, яку заразив її батько, що повернувся з Італії.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 березня у світі зареєстровано понад 93 тисячі випадків коронавірусу Covid-19, одужали понад 50 тисяч осіб, померли - 3198.

Фото: MONICA TORRES/El Pais