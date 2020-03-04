Ляшко пояснив, що робити після контакту з хворим на коронавірус

Ляшко пояснив, що робити після контакту з хворим на коронавірус

Укрінформ
Вирішувати, кого необхідно ізолювати, мають лікарі.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Не повинно бути стигматизації людей за будь-якими ознаками, в тому числі і за наявністю хвороби. Ми говоримо про те, що самоізоляція в будинку є безпечною, і це суспільна, соціальна відповідальність кожного з нас, коли люди не виходять, не відвідують місця масового скупчення. ...Ми повинні до всіх ставитися однаково. Питанням того, кого ізолювати, як ізолювати, мають займатися медичні працівники”, - сказав Ляшко.

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Він наголосив, що в українському суспільстві сформувалася хибна думка про те, що кожного, хто контактував з людиною хворою або з підозрою на Covid-19, навіть якщо в неї немає симптомів, потрібно ізолювати в медичний заклад.

За словами Ляшка, немає ні потреби, ні можливості ізолювати в принципі здорових людей в лікарнях, оскільки там надається медична допомога цілодобово і у випадках інших захворювань.

Водночас він наголосив, що ВООЗ надає чіткі рекомендації і алгоритми, які визначають індикатори того, хто є контактною особою і як з ними працювати медикам.

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