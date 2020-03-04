Ляшко пояснив, що робити після контакту з хворим на коронавірус

Вирішувати, кого необхідно ізолювати, мають лікарі.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Не повинно бути стигматизації людей за будь-якими ознаками, в тому числі і за наявністю хвороби. Ми говоримо про те, що самоізоляція в будинку є безпечною, і це суспільна, соціальна відповідальність кожного з нас, коли люди не виходять, не відвідують місця масового скупчення. ...Ми повинні до всіх ставитися однаково. Питанням того, кого ізолювати, як ізолювати, мають займатися медичні працівники”, - сказав Ляшко.

Він наголосив, що в українському суспільстві сформувалася хибна думка про те, що кожного, хто контактував з людиною хворою або з підозрою на Covid-19, навіть якщо в неї немає симптомів, потрібно ізолювати в медичний заклад.

За словами Ляшка, немає ні потреби, ні можливості ізолювати в принципі здорових людей в лікарнях, оскільки там надається медична допомога цілодобово і у випадках інших захворювань.

Водночас він наголосив, що ВООЗ надає чіткі рекомендації і алгоритми, які визначають індикатори того, хто є контактною особою і як з ними працювати медикам.