В Україні перевіряють ще шість підозр на коронавірус - МОЗ

До Центру громадського здоров'я МОЗ України надійшли 6 повідомлень про підозру на COVID-19.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз в Україні перебуває на дослідженні 6 підозр на коронавірусну інфекцію. Ці люди також ізольовані. Деякі зразки біологічного матеріалу знаходяться в референс лабораторії Центру громадського здоров'я, деякі будуть туди доставлено упродовж сьогоднішнього дня”, - сказав Ляшко.

За його словами, стан першого в Україні пацієнта з коронавірусом стабільний.”Стан задовільний. Температури немає, станом на ранок була 36,8. Жодних симптомів розвитку пневмонії немає. Кашель послаблюється. Хворий почувається добре, але перебуває під наглядом лікарів”, - додав міністра охорони здоров’я

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Раніше повідомлялося, що в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19 - у Чернівцях.

Як повідомили в Чернівецькій облдержадміністрації, чоловік із 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, у мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре.