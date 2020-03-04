Дружину чернівчанина з коронавірусом перевезли до військового шпиталю

Дружину жителя Чернівців, у якого напередодні діагностували коронавірус, перевезли до військового шпиталю.

Про це під час пресконференції 4 березня повідомив голова облдержадміністрації Сергій Осачук.

“Жінку перемістили до військового шпиталю. Але це не є шпиталізація; вона не хвора. Перемістили через збурення”, - сказав він.

У свою чергу міський голова Чернівців Олексій Каспрук закликав містян до спокою та толерантного ставлення один до одного.

“Вчора дружину чернівчанина, у якого діагностували коронавірус, виводили з дому як злочинницю: поліція, капюшон, машина, під руки. Дехто в соцмережах закликає оточити будинок дротом. Ніяких гетто в Чернівцях не буде. Заспокойтеся, люди! Будьте толерантні, адже на місці цих людей могли бути ви”, - підкреслив Каспрук.

Як повідомлялося, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернулися з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення. Водночас дружина хворого як контактна особа перебувала спочатку під самоізоляцією, за нею встановили медичне спостереження. Однак увечері 3 березня мешканці будинку влаштували пікет, на якому погрожували перекрити дорогу, якщо дружину чернівчанина не ізолюють і не вивезуть до лікарні.