Коронавірус: медики розповіли про стан чернівчанина

Чернівчанин, у якого після поїздки в Італію діагностували коронавірус і госпіталізували до лікарні, почувається краще.

Про це повідомляє сайт Чернівецької облдержадміністрації з посиланням на завідувачку інфекційного відділення обласної клінічної лікарні Валентину Миндреску.

"На ранок чоловік мав температуру 36,7 градуса і незначний кашель. У нього нормальний апетит. Спостерігаємо позитивну динаміку", – наголосила Миндреску.

Як повідомляв Укрінформ, чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус 29 лютого. До цього він подорожував Італією.

За даними МОЗ України, станом на 4 березня 2020 року у світі зареєстровано 93 160 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 198 - летальні. Одужали вже 50 690 осіб.

Фото: АА