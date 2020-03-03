Дружина українця з коронавірусом не має ознак хвороби, але перебуває в самоізоляції

У дружини інфікованого коронавірусом чернівчанина, яка разом із ним подорожувала Італією, немає ознак захворювання, проте, вона перебуває в самоізоляції.

Про це на пресконференції у Чернівцях поінформувала в.о. директора ДУ "Чернівецький обласний лабораторний центр" Наталія Гопко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У дружини інфікованого коронавірусом чернівчанина, яка з ним подорожувала Італією, немає ознак вірусу. Вона перебуває в самоізоляції. Сам пацієнт з 29-го числа в лікарні, ізольований. Чоловік середнього віку. Стан стабільний, запалення легень немає”, - підкреслила Гопко.

Як уточнив голова облдержадміністрації Сергій Осачук, подружжя із 21 лютого подорожувало Італією. До Сучави з Італії прибули літаком, з Сучави їхали до Чернівців власним транспортом.

"Наразі, визначають коло осіб з цього літака”, - сказав Осачук.

Заступник голови ОДА Наталія Гусак підкреслила, що у дружини хворого також візьмуть аналізи на наявність коронавірусу.

“Перевірять і прикордонників, які могли контактувати з хворим, і лікарів "швидкої" тощо. Коло осіб, які могли з ним контактувати, визначено. Їх усіх будуть перевіряти”, - наголосила вона.

Раніше повідомлялося, що в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19 - у Чернівцях.

Як повідомили в Чернівецькій облдержадміністрації, чоловік із 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, у мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель та лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.

Кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб.