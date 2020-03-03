Головний санлікар закликає не скуповувати маски, бо вони не захищають від інфекцій

Головний санлікар закликає не скуповувати маски, бо вони не захищають від інфекцій

Укрінформ
Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санлікар Віктор Ляшко закликає українців не скуповувати хірургічні маски, бо вони не захищають від інфекцій, а потрібні лише хворим з симптомами ГРВІ.

Про це він сказав під час брифінгу у Кабміні 3 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хвора людина з симптомами - це саме та людина, яка потребує одягання хірургічної маски для того, щоб зменшити відстань, на яку поширюється збудник інфекційної хвороби. Я закликаю всіх...не використовуйте засоби індивідуального захисту, оскільки їхня закупівля у великих кількостях, які будуть лежати по квартирах, призводитиме до того, що ми не матимемо на глобальному рівні хірургічних масок", - сказав Ляшко.

Він наголосив, що використання засобів індивідуального захисту, а саме хірургічних масок, "створює фальшиву оману свого захисту".

Ляшко зауважив, що для захисту від різних інфекцій необхідно в першу чергу часто мити руки чи обробляти їх антисептичними засобами, а також дотримуватись ізоляції у випадку, якщо ви захворіли, та не контактувати з хворими з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції або знаходитись як мінімум за 1,5-2 метри від хворого.

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У зв'язку із зафіксованим першим випадком коронавірусу Covid-19 в Україні Ляшко зауважив, що"система продемонструвала свою готовність до першого випадку, жодних екстремальних чи надзвичайних подій не сталося, ми працюємо у звичайному штатному режимі".

Він наголосив, що в Україні є відпрацьований чіткий алгоритм дій, якщо буде зафіксована внутрішньокраїнна передача чи поширення за межі певної адміністративної території, тобто району, міста, області: "Чіткі алгоритми урядом передбачені, ми їх будемо дотримуватися".

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19.

29 лютого у Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії. У нього - клінічні ознаки грипу, медики перевірили його на наявність вірусів.

Як повідомили в Чернівецькій облдержадміністрації, чоловік із 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, у мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре. На підвищену температуру та першіння у горлі чоловік почав скаржитися з 28 лютого.

Раніше у Чернівцях в обласну клінічну лікарню госпіталізували двох пацієнтів із пневмонією, які повернулися з Італії та могли контактувати з хворими на коронавірус. За результатами перевірки у госпіталізованих мешканців Чернівецької області інфекції не виявили.

Кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб.

За кількістю випадків зараження лідирує Китай - 80 151. 4 812 випадків зафіксовано у Південній Кореї, 2 036 - в Італії, 1 501 - в Ірані. Після Китаю, за кількістю загиблих, наступний Іран - 66 осіб, Італія - ​​52 і Південна Корея - 28 осіб.

Одужали після захворювання по всьому світу 48 017 осіб.

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