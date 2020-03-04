У Британії — вже 85 хворих на коронавірус

Кількість хворих на коронавірус у Британії сягнула 85 осіб.

Про це повідомляє Independent із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я країни.

“Кількість випадків коронавірусу у Великій Британії зросла до 85”, - йдеться у повідомленні.

За добу кількість хворих зросла на 34, що стало найбільшим за 24 години зростанням з моменту виявлення вірусу в країні.

Загалом у Великій Британії пройшли тестування на вірус 16599 осіб.

На даний момент у Британії не зареєстровано жодної смерті від цього вірусу.

Як повідомляв Укрінформ, британський уряд оголосив про плани щодо запобігання поширенню хвороби. Заходи уряду включають дистанційну роботу з дому та обмеження подорожей. Також добровольців можуть залучити до державних служб для допомоги у вирішенні таких питань, як доставка їжі до лікарень.

Канцлер скарбниці Ріші Шунак пообіцяв виділити більше коштів на боротьбу з Covid-19.

Очікується, що законодавство, яке дозволяє уряду Британії використовувати додаткові повноваження для контролю над Covid-19, буде ухвалено до кінця місяця.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 березня у світі зареєстровано понад 93 тисячі випадків коронавірусу Covid-19, одужали понад 50 тисяч осіб, померли - 3198.

Фото: АА