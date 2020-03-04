Коронавірус у Штатах: померли вже дев’ятеро

Розвинена медична система США не змогла запобігти суттєвому збільшенню нових летальних випадків внаслідок зараження Covid-19 - станом на ранок середи кількість померлих від коронавірусу зросла до дев'яти осіб за п'ять останніх днів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційну статистику.

"Наразі у США підтверджені випадки зараження коронавірусом у 126 осіб, у тому числі дев'ятеро осіб померли", - йдеться у повідомленні.

Ще минулої суботи, 29 лютого, цифри були значно менші. Тоді йшлося про близько 70 заражених і були підтверджені два летальних випадки в штаті Вашингтон.

При цьому повідомляється, що більшість випадків зараження - 78 - були виявлені у 13 штатах завдяки системі охорони здоров'я США. Ще 48 громадян були репатрійовані: 45 людей із круїзного лайнера Diamond Princess, ще троє – з китайської провінції Ухань, яка вважається епіцентром поширення хвороби.

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Всі дев'ятеро загиблих у США від зараження Covid-19 перебували на лікуванні у штаті Вашингтон. При цьому зазначається, що найбільша кількість інфікованих – по 27 випадків – зафіксовані в штатах Вашингтон і Каліфорнія.

Як повідомлялося, станом на 4 березня у світі зареєстровано 93 160 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу Covid-19, з них 3 198 - летальні. Одужало вже 50 690 осіб.

Фото: АА