Італія закриває усі школи та університети через коронавірус

Уряд Італії вирішив закрити усі школи та університети в країні через спалах коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на джерела.

“Уряд вирішив закрити всі школи та університети Італії з четверга до середини березня через коронавірус”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до цього були закриті кілька шкіл у північних регіонах Італії, де зафіксовано найбільшу кількість хворих на коронавірус.

За інформацією CNN, засідання кабінету міністрів Італії досі триває. Томі офіційну заяву буде оголошено пізніше.

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Як повідомляв Укрінформ раніше, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте має намір оголосити про додаткові заходи боротьби з коронавірусом. Вони діятимуть по всій країні 30 днів: ніяких рукостискань, обіймів або поцілунків, людей також можуть попросити знаходитися в межах метра одне від одного. Крім того, можуть бути припинені конференції та зустрічі, а спортивні заходи, включаючи футбол, проходитимуть без глядачів. Людей за 75 років можуть попросити залишитися вдома, як і громадян 65 років з поганим здоров'ям.

Загалом в Італії зареєстрували більше ніж 20 нових смертей від коронавірусу, загальна кількість жертв сягнула 79 осіб.

Фото: ANSA