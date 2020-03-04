Кількість жертв коронавірусу в Італії зросла до 79

В Італії зареєстрували більше ніж 20 нових смертей від коронавірусу, загальна кількість жертв сягнула 79 осіб.

Про це повідомляє ВВС.

«Італія залишається європейською країною, яка найбільше постраждала (від коронавірусу - ред.), з 2260 випадками інфекції та 79 летальними випадками, більше ніж 20 з них за останні 24 години», - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте має намір оголосити про додаткові заходи боротьби з коронавірусом. Вони діятимуть по всій країні 30 днів: ніяких рукостискань, обіймів або поцілунків, людей також можуть попросити знаходитися в межах метра одне від одного. Крім того, можуть бути припинені конференції та зустрічі, а спортивні заходи, включаючи футбол, проходитимуть без глядачів. Людей за 75 років можуть попросити залишитися вдома, як і громадян 65 років з поганим здоров'ям.

Представники охорони здоров'я вважають, що нових випадків коронавірусу в Італії стало менше, однак розглядають можливість розширення червоної зони карантину поблизу промислового міста Бергамо, на північний схід від Мілана.

Фото: АА