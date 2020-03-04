У Китаї оприлюднили результати розтину померлих від Cоvid-19

Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР опублікував результати розтину тіл пацієнтів, які померли від коронавірусної пневмонії Cоvid-19.

Про це повідомляє Сіньхуа.

"Результати показали різні ступені легеневих мутацій, спричинених захворюванням, при цьому розмір селезінки у пацієнтів значно зменшився, а клітини міокарда також зазнали дегенерації і некрозу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на 4 березня у світі зареєстровано понад 93 000 випадків Covid-19, одужало більш як 50 000 осіб, померло - 3 198.

Водночас, за інформацією агентства, в центральнокитайській провінції Хубей, яка найсерйозніше постраждала від спалаху нової коронавірусної пневмонії (Cоvid-19), планується поетапно закривати тимчасові госпіталі й скорочувати кількість медзакладів, призначених для прийому і лікування пацієнтів з такою інфекцією.

За повідомленням заступника голови провінційного комітету у справах охорони здоров'я Ту Юаньчао, оскільки в багатьох містах провінції спостерігається нульове зростання нових підтверджених випадків захворювання, у Хубеї буде проведено класифікацію районів відповідно до рівнів ризиків зараження коронавірусом.

Фото: АА