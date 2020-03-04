Коронавірус зафіксували ще в трьох країнах, всього у світі захворіли понад 93 тисячі осіб
Укрінформ
У Ліхтенштейні, Чилі та Аргентині підтвердили перші випадки коронавірусу, всього в світі захворіли 93 тисячі осіб.
Про це свідчать дані карти поширення коронавірусу центру досліджень при Університеті Джона Хопкінса.
Всього в даний час підтверджено 93 158 випадків зараження вірусом. Його жертвами в усьому світі стали 3198 людини. Понад 50 тисяч людей одужали.
Найбільша кількість хворих знаходиться у Китаї (80,2 тис.), Південній Кореї (5,3 тис.), Італії (2,5 тис.) та Ірані (2,3 тис).
Як повідомлялося раніше, перші випадки зараження Covid-19 підтвердили в Україні та Гібралтарі.
Фото: АА