Коронавірус у Китаї за добу забрав 38 життів

За минулу добу в Китаї коронавірусом COVID-19 заразилися 119 осіб, влада повідомляє про 38 летальних випадків.

Про це повідомляє Сіньхуа.

"У Державному комітеті у справах охорони здоров'я КНР у середу заявили про отримання повідомлень про 119 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу, а також про 38 нових летальних випадків за вівторок", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що 37 смертей зафіксовано в провінції Хубей і одну - в автономному районі Внутрішня Монголія.

Таким чином, за останніми даними, в материковому Китаї (без урахування Гонконгу, Аоминя і Тайваню) підтверджено загалом 80 270 випадків захворювання і 2981 летальний випадок.

Держкомітет уточнює, що нині 27 433 осіб проходять лікування, 49 856 пацієнтів виписалися з лікарень після одужання.

Як повідомлялося, у світі підтверджено 90 тис. 937 випадків зараження коронавірусом, 3117 осіб померли. Водночас 48 тис. 17 пацієнтів одужали після захворювання.

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