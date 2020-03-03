Китай евакуює своїх громадян з Ірану, де шириться коронавірус

Китай, який найбільше страждає від спалаху коронавірусу, евакуюватиме своїх громадян з уражених вірусом територій Ірану.

Про це повідомляє Global Times.

"Співробітники посольства Китаю в Ірані підтвердили Global Times у вівторок, що перший чартерний авіарейс, буде надіслано до Ірану, щоб доставити китайських громадян, що опинилися там, назад до Китаю", - йдеться у повідомленні.

Global Times дізнався, що пріоритет надаватиметься студентам, які перебувають у іранському місті Кум, де зафіксовано найбільший спалах коронавірусу в Ірані.

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У Китаї люди з країн, що найбільше постраждали від спалаху коронавірусу, включаючи Іран, повинні будуть пройти карантин тривалістю 14 днів.

Як повідомлялося, за даними міністерства охорони здоров'я Ірану, станом на вівторок загальна кількість летальних випадків через коронавірус Covid-19 в Ірані сягнула 77. Кількість заражених - 2336 осіб.

На сьогодні кількість померлих від цього вірусу в Ірані найвища у світі після Китаю - епіцентру спалаху хвороби.

Загалом від початку епідемії у материковому Китаї (без урахування Гонконгу, Аоминя та Тайваню) підтверджено 80 тис. 151 випадок захворювання на Covid-19, 2943 особи померли.

Фото: АА