США "перекинули" санкції за кібератаки з Росії на Китай

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадив санкції проти двох громадян Китаю та одночасно скасував обмеження проти ряду російських компаній через їхню діяльність, пов'язану з підтримкою режиму КНДР.

Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну, поширеному в понеділок.

"OFAC запровадив сьогодні санкції проти двох громадян Китаю, причетних до відмивання викраденої криптовалюти внаслідок кіберзламу в 2018 році біржі криптовалют", - наголосили у відомстві.

При цьому підкреслюється, що ці особи сприяли матеріальній, фінансовій і технологічній підтримці та здійснювали кіберзлочинну діяльність на користь режиму Північної Кореї. Їхня активність пов'язується з організацією Lazarus Group, яка вже перебуває під санкціями щодо незаконної підтримки режиму у Пхеньяні.

"Північнокорейський режим продовжує свою широку кампанію масштабних кібератак на фінансові установи з метою викрадення коштів", - заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжать захищати глобальну фінансову систему шляхом притягнення до відповідальності тих, хто допомагає Північній Кореї здійснювати злочини у кіберсфері.

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Водночас OFAC виключив дві російські компанії та їхні сателіти із санкційного списку, до якого вони були внесені у червні 2017 року через незаконні операції з перевезення нафти до КНДР. Як вказали у фінансовому відомстві США, йдеться про компанії АТ "Незалежна нафтогазова компанія" та її дочірні підприємства, а також АТ "Приморнафтопродукт". Загалом у списку скасування санкцій вказано сім юридичних осіб з РФ.

"Американські санкції не мають бути постійними – вони покликані добитися позитивної зміни поведінки", - заявили у фінансовому відомстві США.