США

США "перекинули" санкції за кібератаки з Росії на Китай

Укрінформ
Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадив санкції проти двох громадян Китаю та одночасно скасував обмеження проти ряду російських компаній через їхню діяльність, пов'язану з підтримкою режиму КНДР.

Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну, поширеному в понеділок.

"OFAC запровадив сьогодні санкції проти двох громадян Китаю, причетних до відмивання викраденої криптовалюти внаслідок кіберзламу в 2018 році біржі криптовалют", - наголосили у відомстві.

При цьому підкреслюється, що ці особи сприяли матеріальній, фінансовій і технологічній підтримці та здійснювали кіберзлочинну діяльність на користь режиму Північної Кореї. Їхня активність пов'язується з організацією Lazarus Group, яка вже перебуває під санкціями щодо незаконної підтримки режиму у Пхеньяні.

"Північнокорейський режим продовжує свою широку кампанію масштабних кібератак на фінансові установи з метою викрадення коштів", - заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжать захищати глобальну фінансову систему шляхом притягнення до відповідальності тих, хто допомагає Північній Кореї здійснювати злочини у кіберсфері.

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Водночас OFAC виключив дві російські компанії та їхні сателіти із санкційного списку, до якого вони були внесені у червні 2017 року через незаконні операції з перевезення нафти до КНДР. Як вказали у фінансовому відомстві США, йдеться про компанії АТ "Незалежна нафтогазова компанія" та її дочірні підприємства, а також АТ "Приморнафтопродукт". Загалом у списку скасування санкцій вказано сім юридичних осіб з РФ.

"Американські санкції не мають бути постійними – вони покликані добитися позитивної зміни поведінки", - заявили у фінансовому відомстві США.

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