КНДР відмовилась від мораторію на ядерні випробування

Північна Корея заявила, що більше не дотримуватиметься мораторію на ядерні та ракетні випробування, про який було домовлено під час самітів лідерів США та КНДР.

Про це заявив радник представництва Північної Кореї при ООН Чу Йон Чхоль на Конференції з питань роззброєння в Женеві у вівторок, повідомляє Yonhap.

«Ми не знайшли причини для подальшого одностороннього виконання зобов’язання, яке інша сторона відмовляється дотримуватися», — сказав Чу.

Він також звинуватив США в накладанні «найжорстокіших та негуманних санкцій».

Чу також попередив, що якщо США й далі провадитимуть ворожу політику проти КНДР, Корейський півострів ніколи не буде денуклеаризований.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявляв про намір більше не продовжувати мораторій на випробування ядерної зброї.