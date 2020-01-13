Штати запропонували КНДР поновити переговори щодо денуклеаризації

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Північної Кореї з пропозицією відновити переговори в Стокгольмі, які останній раз відбулися в жовтні 2019 року.

Про це повідомляє Axios.

"Ми зв'язалися з північнокорейською стороною і дали їм зрозуміти, що хотіли б продовжити переговори в Стокгольмі. Ми різними каналами дали їм зрозуміти, що хочемо повернути переговори в потрібне русло, щоб було виконано обіцянку глави КНДР Кім Чен Ина з денуклеаризації", - заявив помічник президента з національної безпеки Роберт О'Брайєн.

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Радник Трампа також зазначив, що з "обережним оптимізмом" відноситься до того факту, що Кім Чен Ин все ще не доставив обіцяний Вашингтону "різдвяний подарунок".

"Кім обіцяв прислати "різдвяний подарунок". Президент припустив, що він надішле йому вазу. Ми не отримали ні вази, ні будь-якого іншого різдвяного подарунка. Ми оцінюємо це позитивно", - підкреслив Роберт О'Брайєн.

Як повідомлялося, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив 31 грудня, що його країна більше не відчуває моральних зобов'язань щодо мораторію на випробування ядерної зброї та балістичних ракет великої дальності.

Глава КНДР також заявив, що "в найближчому майбутньому світ стане свідком появи нової стратегічної зброї".