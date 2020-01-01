США відповіли на погрози КНДР відновити ядерні випробування

Адміністрація США прокоментувала заяву офіційного Пхеньяна про намір припинити мораторій на випробування ядерної зброї та ракет великої дальності.

Про це повідомляє DW з посиланням на держсекретаря США Майкла Помпео.

"Якщо голова Держради КНДР Кім Чен Ин не буде дотримуватися домовленостей, досягнутих із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, це стане "глибоким розчаруванням", заявив держсекретар США Майкл Помпео у вівторок, 31 грудня", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за словами голови Держдепартаменту, Вашингтон сподівається, що Пхеньян залишиться на "стежці дипломатії", віддавши перевагу "миру і добробуту проти конфлікту і війни".

Як повідомлялося, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив 31 грудня, що його країна більше не відчуває моральних зобов'язань щодо мораторію на випробування ядерної зброї та балістичних ракет великої дальності.

Глава КНДР також заявив, що "в найближчому майбутньому" світ стане свідком появи нової стратегічної зброї.