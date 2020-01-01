КНДР відмовилася від мораторію на ядерні випробування - NYT

КНДР відмовилася від мораторію на ядерні випробування - NYT

Укрінформ
КНДР більше не вважає себе зобов'язаною продовжувати мораторій на випробування ядерної зброї, заявив лідер країни Кім Чен Ин.

Про це повідомляє The New York Times.

"Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив 31 грудня, що його країна більше не відчуває моральних зобов'язань стосовно мораторію на випробування ядерної зброї та далекосяжних балістичних ракет", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Кім Чен Ин також заявив, що "в найближчому майбутньому" світ стане свідком нової стратегічної зброї.

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Північна Корея понад два роки не проводила випробування ракет великої дальності та ядерної зброї, і Дональд Трамп часто називає це своїм головним дипломатичним досягненням, нагадує NYT.

Видання вказує, що лідер КНДР оголосив про відповідний мораторій, коли сподівався, що США скасують запроваджені санкції.

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Таким чином, припускає газета, нинішня заява з Пхеньяна покликана змусити Трампа напередодні президентських виборів 2020 року почати скасовувати санкції.

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