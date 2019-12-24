Трамп запевняє, що готовий до будь-яких "сюрпризів" від КНДР

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США ефективно "владнають" справу з будь-яким "різдвяним сюрпризом" від Кім Чен Ина, яким нещодавно погрожував Пхеньян на адресу офіційного Вашингтона.

Про це він заявив у вівторок під час перебування у власній літній резиденції в Палм-Біч, Флорида, повідомляє The Hill.

"Ми дізнаємося, що це за сюрприз, і владнаємо все дуже успішно", - зауважив президент, додавши, що спочатку треба побачити, що станеться.

Раніше цього місяця в Північній Кореї заявили, що готують для США неприємний "сюрприз" на Різдво. В понеділок американський телеканал CNN повідомив із посиланням на джерело, обізнане з планами Пхеньяна, що "Північна Корея планує зайняти жорстку політику відносно США". За оприлюдненою версією, це "передбачає виключення питання денуклеаризації з порядку денного на тлі відчутної політичної вразливості президента Дональда Трампа".

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На запитання журналістів про те, як реагуватимуть США, якщо Пхеньян поновить пуски ракет, Трамп зазначив: "Подивимось, що станеться. Можливо, це буде приємний подарунок, можливо, як презент він надішле мені гарну вазу замість ракетного випробування".

Президент США Дональд Трамп упродовж останніх років провів три особистих зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, за результатами яких неодноразово заявляв про зацікавленість Пхеньяна позбавитись санкцій США в обмін на ядерне роззброєння.