Супутник помітив нове будівництво на військовому заводі у КНДР

Супутникові знімки заводу, на якому Північна Корея виготовляє військове обладнання для запуску ракет дальнього радіусу дії, зафіксували будівництво невідомого поки об’єкту.

Про це повідомляє АР.

Як зазначається, публікація декількох знімків компанії Planet Labs (штаб-квартира в Сан-Франциско) була зроблена на тлі побоювань з приводу того, що КНДР може здійснити новий ракетний запуск, домагаючись поступок на призупинених переговорах з США про денуклеаризацію Корейського півострова.

На одному з супутникових знімків від 19 грудня показаний завод "March 16 Factory" поблизу Пхеньяна, де Північна Корея виробляє вантажівки, які використовуються як мобільні пускові установки для ракет далекого радіусу дії.

Директор програми з нерозповсюдження в Східній Азії Міддлберійского інституту (Монтерей, Каліфорнія) Джеффрі Льюїс написав у Twitter, що йдеться, очевидно, про розширення зазначеного виробничого об'єкта, що було б "важливою новиною".

Раніше цього місяця КНДР провела два великих випробування на полігоні для запуску ракет великої дальності та випробування ракетних двигунів на північному заході країни. На інших знімках Planet Labs показаний цей полігон до і після випробування 7 грудня.

Як повідомлялося, напруженість у відносинах Вашингтона та Пхеньяна посилилася, коли КНДР здійснила низку випробувань зброї.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати уважно стежать за зусиллями Північної Кореї щодо розробки нових видів озброєнь та готові діяти у відповідь в разі, якщо вони з'являться.

Президент США виступив з такою позицією на тлі заяв Північної Кореї про готовність поновити ядерну та ракетну програми, якщо офіційний Вашингтон не пом'якшить позицію у перемовинах щодо денуклеаризації. При цьому Пхеньян обіцяв навіть "різдвяний подарунок" для США.

У КНДР хочуть отримати поетапне послаблення санкцій, натомість позиція США полягає в тому, що для скасування економічного тиску Північна Корея повинна здійснити повний процес ядерного роззброєння з можливістю перевірки міжнародними спостерігачами.