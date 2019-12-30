Кім Чен Ин вирішив захищати КНДР "наступальними заходами"

Лідер КНДР Кім Чен Ин звернувся до центрального комітету Трудової партії й зажадав забезпечити безпеку країни "наступальними заходами".

Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї.

Такі ж завдання лідер КНДР поставив для оборонної промисловості та Міністерства закордонних справ. Кім Чен Ин вважає, що "наступальні" заходи захистять суверенітет і безпеку країни.

Кім Чен Ин також закликав до боротьби з "антісоціалізмом" у світі.

Нагадаємо: раніше в Північній Кореї заявили, що готують для США неприємний "сюрприз" на Різдво. В понеділок американський телеканал CNN повідомив із посиланням на джерело, обізнане з планами Пхеньяна, що "КНДР планує зайняти жорстку політику відносно США".

За оприлюдненою версією, це "передбачає виключення питання денуклеаризації з порядку денного".

Фото: ЦТАК