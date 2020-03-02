Турецькі авіалінії скасували рейси ще до трьох країн

Турецькі авіалінії скасували рейси до та з Італії, Південної Кореї та Іраку до 10 березня через спалах коронавірусу в цих країнах.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії, інформує власний кореспондент Укрінформу. «Через збільшення кількості нових випадків зараження коронавірусом (Covid-19) наші рейси до Іраку, Італії та Південної Кореї були скасовані до 10 березня. Раніше компанія припинила авіасполучення з Китаєм та Іраном. Читайте також: У Китаї закрили спеціалізований шпиталь для хворих на коронавірус Як повідомляв Укрінформ, кількість заражених Covid-19 у Південній Кореї зросла до 4212 осіб. В Італії коронавірус діагностували у понад 1500 осіб, 34 людини померли, 83 — одужали. Станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у всьому світу досягла 89 074 тисячі осіб.