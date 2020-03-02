Кількість заражених коронавірусом у Південній Кореї зросла до 4212

Кількість заражених коронавірусом у Південній Кореї зросла до 4212

Укрінформ
Кількість заражених Covid-19 у Південній Кореї зросла до 4212 осіб.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на Корейські центри контролю та профілактики захворювань.

«Станом на понеділок у країні налічується 476 нових випадків коронавірусу, що збільшило загальну кількість інфікованих до 4212 осіб», - йдеться у повідомленні.

Нині у Південні Кореї зафіксовано 26 смертельних випадків, спричинених Covid-19.

Тим часом експерти очікують збільшення підтверджених випадків зараження, оскільки корейські органи охорони здоров’я почали перевірки понад 210 тис. членів релігійної секти Шиньчонджи, серед яких було виявлено найбільше інфікованих.

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Як повідомлялося, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у всьому світу досягла 89 074 тисячі осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.

Фото: Yonhap

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