Кількість заражених коронавірусом у Південній Кореї зросла до 4212

Кількість заражених Covid-19 у Південній Кореї зросла до 4212 осіб.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на Корейські центри контролю та профілактики захворювань.

«Станом на понеділок у країні налічується 476 нових випадків коронавірусу, що збільшило загальну кількість інфікованих до 4212 осіб», - йдеться у повідомленні.

Нині у Південні Кореї зафіксовано 26 смертельних випадків, спричинених Covid-19.

Тим часом експерти очікують збільшення підтверджених випадків зараження, оскільки корейські органи охорони здоров’я почали перевірки понад 210 тис. членів релігійної секти Шиньчонджи, серед яких було виявлено найбільше інфікованих.

Як повідомлялося, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у всьому світу досягла 89 074 тисячі осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.

Фото: Yonhap