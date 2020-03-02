У Південній Кореї судитимуть лідерів секти, що заразила тисячі людей коронавірусом

Влада Сеула подали в прокуратуру позов проти 12 лідерів секти "Храм скинії свідчення Шинь-чонджи", звинувачуючи їх у вбивстві, заподіянні шкоди та порушення закону щодо контролю за поширенням інфекційних захворювань.

Про це повідомляє BBC.

За офіційними даними, спалах коронавірусу в Південній Кореї країні почалася з міста Тегу, де послідовники цієї секти заразили один одного під час здійснення обряду, після чого вірус почав поширюватися країною.

Читайте також: В Австралії зафіксували першу смерть від коронавірусу

Відзначається, що медики провели обстеження усіх 230 000 членів цієї секти, і приблизно 9 000 осіб з них повідомили, що відчувають симптоми коронавірусу.

88-річний засновник секти Чи Ман Хі також здав аналізи на коронавірус, результати яких поки невідомі.

Читайте також: Коронавірус обвалив ринок акцій на Близькому Сході

Нагадаємо: наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019-nCoV), який викликає пневмонію нового типу. Після Китаю Південна Корея стала другою країною за кількістю захворювань коронавірусом: тут 3 736 підтверджених хворих і 21 померлий. Більш ніж половина заражених — послідовники вчення "Храм скинії свідчення Шинь-чонджи".