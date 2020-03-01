Коронавірус обвалив ринок акцій на Близькому Сході

На тлі повідомлень про нові випадки коронавірусу на Близькому Сході різко впав ринок акцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Акції на Близькому Сході різко впали після найгіршого тижня цін на нафту з 2008 року», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обвал стався на тлі оголошення нових випадків коронавірусу в регіоні.

Показник Дубая впав на 5,1% до найнижчого рівня з 2018 року, в той час як показники в Саудівській Аравії, Абу-Дабі і Єгипті збільшили втрати з минулого тижня.

В Ер-Ріяді акції Saudi Aramco впали до найнижчого рівня з моменту первинного публічного розміщення акцій в грудні.

Як повідомляє видання, падіння цін на нафту чинитиме тиск на економіки країн Перської затоки, оскільки цей товар становить значну частину державних доходів.

Повідомляється також, що ціни на нафту West Texas Intermediate впали на 16% минулого тижня до 44,76 долара за барель, в той час як нафта марки Brent ослабла до трохи менше 50 доларів за барель.