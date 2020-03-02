У Китаї закрили спеціалізований шпиталь для хворих на коронавірус

У китайському місті Ухань закрили один із спеціалізованих шпиталів, побудованих для боротьби із коронавірусом.

Про це інформує Nikkei.

"Влада міста Ухань закрила перший спеціалізований шпиталь - один з 16-ти швидко побудованих для боротьби з епідемією об'єктів після того, як звідти виписали останніх пацієнтів", - повідомили місцеві ЗМІ.

У провінції Хубей, столицею якої є Ухань, 1 березня зафіксували 196 нових випадків зараження коронавірусом, днем раніше було 570.

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Як повідомлялося, за останньою інформацію, у світі підтверджено 88,4 тис. випадків захворювання на Cоvid-19. Понад 3 тис. осіб померли, з яких 2912 - в Китаї.

Про занепокоєння у зв'язку з поширенням хвороби вже заявила ВООЗ, піднявши рівень ризиків до "дуже високого".

Фото: АА