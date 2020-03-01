На турецько-грецькому кордоні почубились мігранти та правоохоронці
Про це повідомляє DW.
Загалом грецька сторона запобігла чотирьом тисячам нелегальних перетинів кордону, повідомив після кризового засідання уряду країни його речник Стеліос Пецас.
У буферній зоні між двома кордонами в пункті пропуску Кастаніс опинилися близько 500 людей. За даними грецького уряду, з турецького боку біля пункту пропуску зібралися ще три тисячі мігрантів. Грецькі правоохоронці затримали 66 осіб, які прорвалися на територію країни. Вони змушені були застосувати сльозогінний газ проти мігрантів, які жбурляли в них каміння.
Через ситуацію, що склалася, очільник грецького МЗС Нікос Дендіас попросив скликати спеціальне засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Зустріч запланована на 5 березня у Загребі.
Нагадаємо, що 29 лютого Туреччина відкрила кордони з ЄС для мігрантів. Тисячі людей вирушили до кордону пішки.
Туреччина вирішила відкрити кордони після ескалації бойових дій у сирійській провінції Ідліб, де 33 турецьких солдати загинули внаслідок атак військ режиму Асада та РФ.