Туреччина вже пустила до ЄС понад 47 тисяч біженців
Укрінформ
Понад 47 тисяч біженців з Сирії перетнули кордони Туреччини з Євросоюзом після того, як Анкара вирішила відкрити їх.
Про це повідомляє повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу у своєму Twitter.
"Кількість мігрантів, які залишають Туреччину з Едірне, станом на 23:50 склала 47 113", - написав Сойлу.
Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 47.113— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 29, 2020
Мігранти з Сирії залишають Туреччину через прикордонну з Грецією і Болгарією провінцію Едірне.
Нагадаємо: раніше президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що країна відкрила свої кордони з ЄС для сирійських біженців.
Тим часом поліція Греції посилює прикордонні пункти пропуску з Туреччиною. На п'яти островах в Греції місцеві жителі протестують проти будівництва нових таборів для мігрантів.