Туреччина вже пустила до ЄС понад 47 тисяч біженців

Понад 47 тисяч біженців з Сирії перетнули кордони Туреччини з Євросоюзом після того, як Анкара вирішила відкрити їх.

Про це повідомляє повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу у своєму Twitter.

"Кількість мігрантів, які залишають Туреччину з Едірне, станом на 23:50 склала 47 113", - написав Сойлу.

Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 47.113 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 29, 2020

Мігранти з Сирії залишають Туреччину через прикордонну з Грецією і Болгарією провінцію Едірне.

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Нагадаємо: раніше президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що країна відкрила свої кордони з ЄС для сирійських біженців.

Тим часом поліція Греції посилює прикордонні пункти пропуску з Туреччиною. На п'яти островах в Греції місцеві жителі протестують проти будівництва нових таборів для мігрантів.