Туреччина відкриває для біженців кордон з ЄС

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив відкритим кордон з європейськими країнами для біженців.

Про це Ердоган заявив у суботу, 29 лютого, виголошуючи промову в Стамбулі, повідомляє DW.

"Ми не зачинятимемо ворота (до Європи - ред.) для біженців", - сказав Ердоган.

Турецький президент додав, що "ЄС має дотримуватися своїх обіцянок". За його словами, на ранок 29 лютого турецький кордон з країнами Євросоюзу перетнули вже 18 тисяч біженців, а до кінця дня їхня кількість може сягнути 30 тисяч.

Ця промова Ердогана стала його першою з моменту нещодавньої ескалації ситуації в сирійській провінції Ідліб, де 27 лютого в результаті удару з повітря сирійської авіації загинуликордон

понад 30 турецьких військових.

Нині в Туреччині перебувають близько 3,5 мільйона біженців, з яких більшість - переважно вихідці з сусідніх Сирії та Іраку, а також низки інших близькосхідних та північноафриканських країн. У березні 2016 року між Туреччиною та ЄС було укладено угоду, згідно з якою Анкара отримує щорічно допомогу для забезпечення потреб біженців, розташованих на її території.

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Раніше про необхідність відкриття турецького кордону з європейськими країнами для біженців наголошували в правлячій у Туреччині Партії справедливості і розвитку (ПСР). Напередодні турецькі ЗМІ поширили інформацію, що групи біженців вирушили в бік кордону Туреччини з Грецією та Болгарією.

Тим часом в уряді Греції повідомили про блокування грецькими прикордонниками кількох тисяч мігрантів на турецько-грецькому кордоні. За даними Афін, вони намагалися "нелегально" перетнути турецько-грецький кордон. "Ми попередили близько чотирьох тисяч спроб нелегального перетину кордону нашої країни", - наголосили в Афінах.