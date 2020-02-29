Радбез ООН обговорив події в Сирії
Як пише Daily Sabah, засідання відбулося після завданого сирійським режимом авіаудару, який вбив 33 турецьких військових в провінції Ідліб.
За словами в.о. голови Радбезу, Постійного представника Бельгії в ООН Марка Пекстена де Буйсверве, зустріч було скликано на запит США, Німеччини, Великобританії, Франції, Бельгії, Естонії та Домініканської республіки.
Постійний представник Туреччини в ООН Ферідун Сініроглу назвав сирійський авіаудар “войовничим актом агресії проти Туреччини”.
“Туреччина не прагне війни, але без вагань застосує силу, коли і якщо її безпека опиниться під загрозою. Будь-яка провокація отримає відповідь усіма методами”, - сказав Сініроглу.
Постійний представник США в ООН Келлі Крафт висловила Туреччині співчуття та підкреслила підтримку Вашингтоном Анкари. “Туреччина має нашу повну підтримку у самозахисті на невиправдані напади на турецький спостережний пункт”, - сказала Крафт під час засідання Радбезу.
Вона висловила Росії вимогу негайно посадити усі літаки в Сирії та разом із сирійськими урядовими силами відійти за лінії розведення, погоджені під час зустрічі в Сочі. “Перманентне припинення вогню має бути відповіддю на цей конфлікт”, - зазначила Крафт.
Постійний представник Німеччини в ООН Крістоф Хеусген теж вимагав у режиму Асада припинити військовий наступ, а від Росії — згорнути підтримку сирійської влади.
“Військового рішення немає, лише політичне”, - зауважив Хеусген, закликавши Москву та Дамаск сповна дотримуватися власних зобов’язань, відповідно до міжнародного права.
Дипломат наголосив на потребі “гуманітарного перемир’я” та висловив готовність працювати з Росією та Туреччиною для його встановлення.
Нагадаємо: авіаудари сирійського режиму завдали Туреччині найбільших втрат упродовж одного дня з часу вторгнення турецьких сил до Сирії у 2016 році. Авіаудари також ознаменували собою значне загострення конфлікту між Туреччиною та підтримуваними Москвою силами президента Сирії Башара аль-Асада.