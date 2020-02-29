Туреччина заявила про ліквідацію понад 50 сирійських військових

Турецькі військові у п'ятницю, 28 лютого, ліквідували 56 бійців сирійської урядової армії на північному заході Сирії.

Про це повідомило агентство Анадолу з посиланням на міноборони Туреччини.

За даними міністерства, також були знищені вісім сирійських танків, чотири БТР, п'ять гаубиць і дві ракетні установки. Також зазначено, що в результаті сирійського артобстрілу загинув турецький військовий і двоє отримали поранення.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 28 лютого відбулося загострення ситуації в північно-західній сирійській провінції Ідліб. В результаті авіаудару збройних сил режиму Асада і РФ загинули 33 військовослужбовців ЗС Туреччини.

Фото: АА