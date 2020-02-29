Кремль: Зустріч Путіна з Ердоганом може відбутися наступного тижня в Москві

Зустріч президентів РФ і Туреччини Володимира Путіна і Реджепа Таїпа Ердогана може відбутися в Москві 5 або 6 березня.

Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Обговорювалася тема можливого контакту на вищому рівні. На даний момент опрацьовується зустріч президента Путіна і президента Ердогана в Москві 5 або 6 березня. Тобто наступного тижня", - сказав Пєсков.

Зазначається, що Путін і Ердоган провели у п'ятницю телефонну розмову, в якій говорили про "вжиття додаткових заходів з метою нормалізації обстановки на північному заході Сирії". У пресслужбі Кремля повідомили, що сторони домовилися "активізувати відповідні міжвідомчі консультації та опрацювати можливість проведення найближчим часом зустрічі на вищому рівні".

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Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 28 лютого відбулося загострення ситуації в північно-західній сирійській провінції Ідліб. В результаті авіаудару збройних сил режиму Асада і РФ загинули 33 військовослужбовці ЗС Туреччини.

Фото: АА