Трамп та Ердоган вимагають від Асада й Кремля припинення наступів у Сирії

Президент США Дональд Трамп і турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган узгодили спільну позицію, що вимагає від сирійського режиму Башара Асада, Росії й Ірану припинити атаки на північному заході Сирії.

Про це повідомив у п'ятницю заступник речника Білого дому Джадсон Дір за результатами телефонної розмови двох президентів, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Обидва лідери погодилися, що сирійський режим, Росія та іранський режим повинні припинити наступ, перш ніж ще більше мирних жителів загинуть та стануть переміщеними особами", - сказав Дір.

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Він зауважив, що глава Білого дому, зі свого боку, висловив співчуття й засудив вчорашню атаку, в якій загинули турецькі військові в Сирії.

"Президент Трамп підтвердив свою підтримку зусиллям Туреччини, спрямованих на деескалацію обстановки на північному заході Сирії й уникнення гуманітарної катастрофи", - зауважив офіційний представник Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 28 лютого відбулося загострення ситуації в північно-західній сирійської провінції Ідліб. У результаті авіаудару збройних сил режиму Асада і РФ загинули 33 військовослужбовці ЗС Туреччини.

Фото: АА