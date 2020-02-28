Кількість загиблих турецьких військових у Сирії зросла до 33

Кількість турецьких військових, які загинули у Сирії внаслідок авіаатаки сил режиму, зросла до 22.

Про це повідомив губернатор провінції Хатай Рахмі Доган інформагентству «Anadolu».

«Раніше повідомляв, що в результаті авіаційного нападу сил режиму (Асада - ред.) по підрозділам ЗС Туреччини загинули 22 військовослужбовців. Нині це число зросло до 33», - зазначив Рахмі Доган.

Він також повідомив про 36 шпиталізованих військовослужбовців. Кількість загиблих в т.ч. збільшилася через те, що померли 7 із важкопоранених військових.

Через загострення ситуації в Ідлібі вночі президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів у президентському палаці нараду з питань безпеки. Після чого міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зідзвонився із Генсеком НАТО. Міністр оборони Туреччини прибув на кордон із Сирією для координації дій турецьких військових в Ідлібі. Також до штабу командування тактичними силами в Ідлібі прибули командувачі сухопутних та військово-повітряних військ.

Як повідомлялося раніше, сирійська опозиція, яка діє за підтримки Туреччини, відбила у сил режиму Асада та повернула контроль над стратегічно важливим містом Саракіб у провінції Ідліб. При цьому сили режиму Асада за підтримки РФ, які продовжують активні військові дії в регіоні, за минулу добу захопили до 20 селищ в провінції Ідліб, у зоні ескалації.