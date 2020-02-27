Сирійська опозиція відбила у сил Асада стратегічно важливе місто

Сирійська опозиція відбила у сил режиму Асада та повернула контроль над стратегічно важливим містом Саракіб у провінції Ідліб.

Про це повідомляє державне інформаційне агентство Anadolu.

«Серакіб, розташований на стику трас М4 та М5, перейшов під контроль сил опозиції після жорстоких зіткнень з силами режиму (Асада - ред.)», - повідомляє видання.

Траса М4 та М5 мають стратегічне значення, оскільки з’єднують місто Аллепо із західною та південною частинами країни.

Сили режиму Асада за підтримки РФ, які продовжують активні військові дії в регіоні, за минулу добу захопили до 20 селищ в провінції Ідліб, у зоні ескалації.

Як відомо, сили сирійської опозиції діють в Сирії за підтримки Туреччини, Росія підтримує режим Асада. Сьогодні в Анкарі тривають турецько-російські консультації щодо врегулювання ситуації в Ідлібі.

Очікується, що 5 березня в Туреччині пройде чотиристороння зустріч на рівні глав держав - Туреччини, Франції, ФРН та РФ щодо ситуації в Сирії та припинення ескалації в Ідлібі.

Фото: İzzeddin İdilbi - Anadolu Ajansı