Авіація сил Асада завдала удару по Ідлібу, загинули двоє турецьких військових
Укрінформ
Двоє військовослужбовців ЗС Туреччини загинули у результаті повітряної атаки сил режиму Башара Асада в сирійському Ідлібі.
Про це повідомляє Anadolu.
Ще двоє турецьких військових зазнали поранень.
Як уточнило Міністерство національної оборони Туреччини, ударом у відповідь турецькі військові нейтралізували 114 солдатів режиму.
За даними з різних турецьких джерел, знищені зенітна установка, три танки і транспортні засоби противника.
Як повідомляв Укрінформ, офіційний представник МЗС ФРН Марія Адебар заявила на брифінгу у Берліні, що у Сирії продовжують діяти терористичні угрупування, але боротьба з ними не повинна відбуватися за рахунок цивільного населення країни.
Раніше Туреччина попросила США розмістити дві ракетні системи Patriot біля південного кордону Сирії для стримування Росії.
Фото: АА