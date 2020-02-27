Авіація сил Асада завдала удару по Ідлібу, загинули двоє турецьких військових

Двоє військовослужбовців ЗС Туреччини загинули у результаті повітряної атаки сил режиму Башара Асада в сирійському Ідлібі.

Про це повідомляє Anadolu.

Ще двоє турецьких військових зазнали поранень.

Як уточнило Міністерство національної оборони Туреччини, ударом у відповідь турецькі військові нейтралізували 114 солдатів режиму.

Читайте також: ВПС Ізраїлю завдали ударів по Сектору Гази та Сирії

За даними з різних турецьких джерел, знищені зенітна установка, три танки і транспортні засоби противника.

Як повідомляв Укрінформ, офіційний представник МЗС ФРН Марія Адебар заявила на брифінгу у Берліні, що у Сирії продовжують діяти терористичні угрупування, але боротьба з ними не повинна відбуватися за рахунок цивільного населення країни.

Раніше Туреччина попросила США розмістити дві ракетні системи Patriot біля південного кордону Сирії для стримування Росії.

Фото: АА