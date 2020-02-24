ВПС Ізраїлю завдали ударів по Сектору Гази та Сирії

ВПС Ізраїлю в неділю ввечері, 23 лютого, завдали ударів по цілях у Секторі Гази та в Сирії.

ВПС обстріляли позиції палестинського радикального угруповання "Ісламський джихад", повідомили представники ізраїльського військового командування, пише DW.

За даними палестинської сторони, в результаті авіаударів були поранені чотири людини в Секторі Гази. На території Сирії, де також діє "Ісламський джихад", удари були здійснені по цілям на південь від Дамаска, де близько півночі були чутні вибухи.

Ізраїльська атака була відповіддю на ракетний обстріл з боку Сектора Гази.