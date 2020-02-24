ВПС Ізраїлю завдали ударів по Сектору Гази та Сирії

ВПС Ізраїлю завдали ударів по Сектору Гази та Сирії

Укрінформ
ВПС Ізраїлю в неділю ввечері, 23 лютого, завдали ударів по цілях у Секторі Гази та в Сирії.

ВПС обстріляли позиції палестинського радикального угруповання "Ісламський джихад", повідомили представники ізраїльського військового командування, пише DW.

За даними палестинської сторони, в результаті авіаударів були поранені чотири людини в Секторі Гази. На території Сирії, де також діє "Ісламський джихад", удари були здійснені по цілям на південь від Дамаска, де близько півночі були чутні вибухи.

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Ізраїльська атака була відповіддю на ракетний обстріл з боку Сектора Гази.

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