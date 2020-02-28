Загострення в Ідлібі: США заявили про підтримку Туреччини

США висловили підтримку Туреччині, чиї військові, розташовані на північному заході Сирії, зазнають атак армії режиму Асада за підтримки російської авіації.

Про це заявила посол США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон на прес-конференції у Вашингтоні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Звісно, ми заохочуємо Туреччину в захисті своїх людей від сил Асада, яких підтримує Росія Тут немає жодних питань", - зазначила Гатчісон.

Вона нагадала, що Туреччина є союзницею США. Крім того, американська сторона стурбована атаками сирійського режиму на мирне населення в Ідлібі.

"Це призведе до кризи біженців, оскільки цим людям немає куди подітися, й вони намагатимуться перебратися до Туреччини", - переконана дипломат.

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Водночас вона зауважила, що поки ще не ведуться переговори про застосування статті 5 статуту НАТО, яка зобов'язує Альянс виступити на підтримку будь-кого з його членів, який зазнав агресії.

"Про статтю 5 не йдеться, ні. Зараз склалася важка ситуація, і ми намагаємося допомогти людям в Ідлібі, сирійським біженцям, яким насправді немає куди подітися. А також з'ясувати, що ми можемо зробити, аби допомогти їм в умовах гуманітарної кризи", - зазначила представниця США при НАТО.

Однак, відповідаючи на запитання про можливість посилення ролі США у підтримці Туреччини в Сирії, Гатчісон повідомила, що "всі варіанти перебувають на столі".

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Як повідомляв Укрінформ, останніми днями сили Асада за підтримки російської авіації активно атакують райони на північному заході Сирії, де дислоковані турецькі війська.