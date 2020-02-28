Загострення в Ідлібі: США заявили про підтримку Туреччини
Про це заявила посол США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон на прес-конференції у Вашингтоні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Звісно, ми заохочуємо Туреччину в захисті своїх людей від сил Асада, яких підтримує Росія Тут немає жодних питань", - зазначила Гатчісон.
Вона нагадала, що Туреччина є союзницею США. Крім того, американська сторона стурбована атаками сирійського режиму на мирне населення в Ідлібі.
"Це призведе до кризи біженців, оскільки цим людям немає куди подітися, й вони намагатимуться перебратися до Туреччини", - переконана дипломат.
Водночас вона зауважила, що поки ще не ведуться переговори про застосування статті 5 статуту НАТО, яка зобов'язує Альянс виступити на підтримку будь-кого з його членів, який зазнав агресії.
"Про статтю 5 не йдеться, ні. Зараз склалася важка ситуація, і ми намагаємося допомогти людям в Ідлібі, сирійським біженцям, яким насправді немає куди подітися. А також з'ясувати, що ми можемо зробити, аби допомогти їм в умовах гуманітарної кризи", - зазначила представниця США при НАТО.
Однак, відповідаючи на запитання про можливість посилення ролі США у підтримці Туреччини в Сирії, Гатчісон повідомила, що "всі варіанти перебувають на столі".
Як повідомляв Укрінформ, останніми днями сили Асада за підтримки російської авіації активно атакують райони на північному заході Сирії, де дислоковані турецькі війська.