Берлін засуджує атаки в Ідлібі та кличе Росію на саміт

Берлін засудив атаки в Ідлібі та закликав Росію відгукнутися на пропозицію проведення саміту щодо Сирії в 4-сторонньому форматі (Німеччина, Франція, Туреччина, Россія).

Про це заявив у п’ятницю на брифінгу в Берліні офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Федеральний уряд з великим занепокоєнням спостерігає за новою військовою ескалацією на північному заході Сирії та засуджує атаки на підрозділи турецької армії, внаслідок яких загинули понад 30 турецьких солдатів та було поранено багато інших", - заявив Зайберт.

За його словами, цей трагічний розвиток подій робить ще нагальнішим припинення вогню в Ідлібі та початок політичного діалогу. Канцлер ФРН Ангела Меркель і французький президент Еммануель Макрон минулого тижня телефонували президентам Туреччини та РФ Володимиру Путіну з цього приводу. В п’ятницю Меркель має намір знову поговорити з Ердоганом.

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Меркель, Макрон і Ердоган висловили готовність до скликання саміту в 4-сторонньому форматі. Зараз – черга Росії відгукнутися на цю ініціативу. "Росія до цього часу цього не зробила. Пропозиція залишається дійсною", - сказав Зайберт.

Раніше повідомлялося про можливість скликання саміту в Стамбулі 5 березня.

Перша подібна зустріч відбулася в Стамбулі в жовтні 2018 року.

Що стосується заклику Анкари до НАТО як альянсу підтримати її у цій ситуації, то Туреччина має таке право за ст. 4 Уставу НАТО, зауважив Зайберт, додавши, що екстрене засідання Північної Ради проходить сьогодні в Брюсселі.

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Напередодні в Нью-Йорку на засіданні РБ ООН глава МЗС ФРН Гайко Маас виступив з неочікувано різкою заявою, прямо обвинувативши режим Асада та Росію у військових злочинах у Сирії.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 28 лютого сталося загострення ситуації в Ідлібі. В результаті авіаудару сил режиму Асада загинуло 33 військовослужбовці ЗС Туреччини.