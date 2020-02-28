Росія відправила до Сирії два фрегати з крилатими ракетами

Росія відправила до Сирії два фрегати з крилатими ракетами

Укрінформ
Два фрегати Чорноморського флоту Росії "Адмирал Макаров" і "Адмирал Григорович" з крилатими ракетами "Калибр-НК" проходять турецькі протоки Босфор і Дарданелли в напрямку Середземного моря.

Про це заявив офіційний представник ЧФ РФ Олексій Рульов, повідомляє Інтерфакс.

"Фрегат "Адмирал Макаров" і "Адмирал Григорович", оснащені високоточною зброєю - ракетним комплексом "Калибр-НК", здійснюють плановий перехід із Севастополя у віддалену морську зону, де увійдуть до складу сил постійного угруповання Військово-Морського Флоту (ВМФ) у Середземному морі", - сказав Рульов.

Він повідомив, що під час переходу екіпажі кораблів провели навчання на полігонах бойової підготовки флоту в Чорному морі. "Третій фрегат ЧФ цієї серії - "Адмирал Эссен" - виконує завдання в Середземному морі з грудня 2019 року", - зазначив представник ЧФ.

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Фрегати "Адмирал Макаров" і "Адмирал Григорович" раніше неодноразово брали участь у російській операції з підтримки сирійського диктатора Башара Асада.

Туреччина 28 лютого заявила, що світові держави мають ввести безпольотну зону в Сирії, щоб захистити сотні тисяч людей, які залишили домівки в результаті бойових дій, пише Reuters. Це сталося після загибелі 33 турецьких солдатів у результаті сирійських авіаударів в Ідлібі.

Також, за повідомленнями ЗМІ, Туреччина у відповідь на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів і може відкласти розгортання російських систем С-400.

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З того часу як підтримувані Туреччиною повстанці за підтримки турецьких військових почали контрнаступ на сході Ідліба, російські військові "закрили" повітряний простір над Сирією, щоб не допустити туди турецьку авіацію.

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