Генсек НАТО засудив авіаудари сил режиму Асада та РФ в Ідлібі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив атаки армії режиму Асада за підтримки російської авіації на заході Сирії.

Про це він заявив під час телефонної розмови з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, повідомив AFP речник Столтенберга.

Столтенберг "засудив тривалі невибіркові авіаудари сирійського режиму та сил РФ, що підтримують його в провінції Ідліб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що генсек НАТО закликав всі сторони "цієї небезпечної ситуації" до деескалації.

Як повідомляв Укрінформ, останніми днями сили Асада за підтримки російської авіації активно атакують райони на північному заході Сирії, де дислоковані турецькі війська.

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Унаслідок авіаатак сил режиму Асада на північному заході Сирії загинули 33 військовослужбовці збройних сил Туреччини.

США висловили підтримку Туреччині, чиї військові, розташовані на північному заході Сирії, зазнають атак армії режиму Асада за підтримки російської авіації.

Посол США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон на прес-конференції у Вашингтоні нагадала, що Туреччина є союзницею США. Крім того, американська сторона стурбована атаками сирійського режиму на мирне населення в Ідлібі.

Фото: НАТО