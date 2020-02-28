ООН закликає негайно припинити ескалацію в Сирії

В ООН закликали до негайного припинення вогню в Сирії, де в результаті авіанальоту загинули 33 турецьких військових.

Про це йдеться в заяві ООН.

«Генеральний секретар ООН (Антоніу Гутерріш - ред.) повторює свій заклик до негайного припинення вогню і висловлює особливу стурбованість у зв'язку з ризиком для цивільних осіб через посилення військових дій», - йдеться в повідомленні.

Без термінових дій ризик ще більшої ескалації зростає з кожною годиною, зазначив генсекретар.

Згідно із заявою, Гутерріш також підкреслив, що військового вирішення сирійського конфлікту не існує: «Єдиним стійким рішенням є політичний процес за сприяння ООН згідно з резолюцією 2254 (2015) Ради Безпеки», - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, в Анкарі відбулися турецько-російські переговори щодо ситуації в Ідлібі та деескалації загострення. Через кілька годин після їх завершення надійшла інформація про атаку режиму Асада, якого підтримує Росія, на турецьких військових. Внаслідок авіанальоту загинули 33 солдатів ЗС Туреччини.