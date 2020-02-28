Пристайко висловив співчуття через втрати Туреччини в Ідлібі

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко висловив главі МЗС Туреччини Мевлюту Чавушоглу співчуття з приводу загибелі турецьких військовослужбовців унаслідок авіаудару у сирійській провінції Ідліб.

Телефонна розмова глав МЗС України і Туреччини відбулась у п'ятницю, 28 лютого, повідомляє пресслужба МЗС.

"Вадим Пристайко висловив співчуття з приводу загибелі турецьких військовослужбовців, запевнив у підтримці Туреччини з боку України та наголосив на солідарності з міжнародними партнерами щодо необхідності негайного припинення насильства і недопущення нових людських жертв серед військових та цивільних", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час розмови глава зовнішньополітичного відомства Туреччини детально поінформував про наслідки атаки на позиції турецьких збройних сил з боку урядових військ режиму Башара Асада за підтримки РФ в зоні деескалації на території провінції Ідліб. Він також звернув увагу на конкретні кроки, яких вживає уряд Туреччини з метою стабілізації ситуації на кордоні, та подальші дії задля недопущення чергової гуманітарної катастрофи в регіоні.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 28 лютого відбулося загострення ситуації в північно-західній сирійської провінції Ідліб. У результаті авіаудару збройних сил режиму Асада і РФ загинуло 33 військовослужбовці ЗС Туреччини.

Рада Безпеки ООН 28 лютого проведе екстрене засідання у зв'язку з ескалацією ситуації на північному заході Сирії.