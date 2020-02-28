Загострення в Сирії: Меджліс висловив співчуття у зв'язку із загибеллю турецьких військових

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров висловив співчуття рідним і близьким турецьких військовослужбовців, загиблих у результаті військової агресії сирійського диктатора Асада і військового командування Росії.

Про це йдеться в заяві Меджлісу кримськотатарського народу, текст якого розмістив на своїй сторінці у Facebook Рефат Чубаров.

"В результаті спільної атаки сирійських і російських військових літаків на конвой турецької армії, здійсненої 27 лютого 2020 року, вбито 33 турецьких військовослужбовців, поранено кілька десятків людей. Меджліс кримськотатарського народу висловлює щирі й глибокі співчуття рідним і близьким загиблих турецьких військовослужбовців, усьому турецькому народу", - йдеться в заяві.

Меджліс також висловив співчуття рідним і близьким мирних жителів, які стали жертвами злочинів, скоєних на сирійській землі режимом Асада Башара і російськими солдатами.

Представницький орган кримських татар звернув увагу міжнародної спільноти на те, що "військова підтримка Російською Федерацією найбільш одіозних і авторитарних режимів, включаючи диктаторський режим Асада Башара, здійснюється на тлі розв'язаної нею війни проти України і тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, які тривають уже 6 років".

Меджліс закликав міжнародні організації до задіяння правових механізмів, "включаючи введення тотального ембарго на російські енергоносії, з метою примусу Росії до дотримання міжнародного права, поваги територіальної цілісності та суверенітету інших держав".

Меджліс кримськотатарського народу виходить з того, що будь-які агресивні дії Росії, що здійснюються нею як по відношенню до держав–членів НАТО, так і по відношенню до інших суверенних держав, повинні отримувати гідну і жорстку відсіч", - резюмується в документі.

Як повідомлялося, в ніч проти 28 лютого сталося загострення ситуації в Ідлібі. В результаті авіаудару сил режиму Асада загинуло 33 військовослужбовці ЗС Туреччини.

Натомість у Міністерстві оборони РФ заявили, що турецькі військові, які потрапили під вогонь сирійських військ 27 лютого, перебували серед бойовиків, що пішли у наступ.

Фото: AA