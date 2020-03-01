Путін та Ердоган домовилися про зустріч наступного тижня - Anadolu

Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган наступного тижня обговорять ситуацію в Сирії.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Anadolu.

"Турецька делегація напередодні провела чергову зустріч з російською стороною в Анкарі. Зустріч була організована з ініціативи російської сторони. Однак прогресу можна домогтися лише за підсумками зустрічі лідерів двох країн — Ердогана і Путіна, яка запланована на перший тиждень березня", - сказав Чавушоглу.

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Нагадаємо: 29 лютого Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з Володимиром Путіним закликав Росію залишити Туреччину сам на сам із режимом Башара Асада у Сирії.